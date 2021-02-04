خبير سياسي: اتهامات أردوغان للمعارضة التركية بالخيانة هروب إلى الأمام

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال مصطفى أوزجان، الباحث السياسي، في الشأن التركي، إن تركيا تمر بحالة من الاحتقان السياسي، مشيرا إلى أن أنقرة تعيش ظروفا صعبة في هذه الأيام.

وأضاف الباحث السياسي، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دائما ما يهرب للأمام، ويتهم المعارضة باتهمامات باطلة ومعه وزير الخارجية، مشيرا إلى أن أردوغان، اتهم المعارضة بدعم طلبة الجامعات في الاحتجاجات التي نظموها مؤخرا اعتراضا على تعيينه عميدا بإحدى الجامعات.

وأشار إلى أن النيابة في إسطنبول لم ترى أي اتهمامات على الطلاب لذا تم الإفراج عنهم، مؤكدا أن الاعتراض من قبل الطلبة كون القانون لا يسمح بالتعيين ولكن الانتخابات في الجامعات، والادعاء بأن الطلبة لديهم ميولة متطرفة وإرهابية وهو ما لم يثبت بالنيابة في إسطنبول.

وأكد الباحث السياسي، أن أنقرة الآن تمر بظروف صعبة، خاصة مع قدوم الانتخابات وانخفاض أسهم أردوغان، مشددا على أن الرئيس التركي الذي حكم 20 عاما يريد أن يحكم أكثر في المستقبل، ولذا فهو يتصدى لكل من يعارضه.

وأوضح أن الرئيس التركي، يواجه صعوبات في النيل فى الانتخابات الجديدة، منوها إلى التراشق بين المعراضة والحكومة الآن.

وتشهد تركيا حالة احتقان سياسي شديدة بين تحالف الحزب الحاكم من جهة وبين أطراف المعارضة السياسية التركية المختلفة.

ويرى مراقبون هذا الاحتقان خروجا من إطار الخلافات السياسية ليصل إلى حد التخوين، واتهامات بدعم الإرهاب، والتبعية للخارج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رجب طيب اردوغان تركيا الرئيس التركي

أخبار تهمك

باتشيكو يهدد نجمي الزمالك بالاستبعاد

منذ ساعة و 8 دقيقة

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي غاضب من تصريحات نجوم باريس سان جيرمان عنه

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ أقل من ساعتين

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 20 ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

باتشيكو يُهدد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حسين الشحات يحقق رقمًا قياسيًا وينضم لقائمة هدافي الأهلي بكأس العالم

منذ ساعة و 6 دقيقة

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

آخر تطورات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

"النظام التركي لا يكسب إلا الصغار".. ردود أفعال ساخرة من نتائج الانتخابات المحلية

أخر سفير لمصر في تركيا: فوز المعارضة في انتخابات البلدية كسر ظهر "أردوغان"

محلل سياسي: الحكومة التركية تتلاعب بالمؤشرات الاقتصادية

كيف يتأثر الإخوان بهزيمة "أردوغان" وحزبه في انتخابات تركيا المحلية؟

"بكري": الشارع التركي انقلب على أردوغان.. ونظامه مليء بالانحرافات‎

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

07:19 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

02:25 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع