تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "بن زايد" وشيخ الأزهر والبابا فرنسيس

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
صرح محمد بن زايد، حاكم دولة الإمارات، بأنه قد أجري إتصال هاتفي لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا.

وتابع "بن زايد"، خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بأن الإمارات تواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم.

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