عاجل.. الأهلي يهز شباك الدحيل بالهدف الأول عبر حسين الشحات

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
نجح حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في إحراز هدف فريقه الأول في مرمى الدحيل القطري في المباراة المقامة على ستاد المدينة التعليمية ببطولة كأس العالم للأندية.

وفي الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول استخلص والتر بواليا مهاجم الأهلي الكرة من بسام الرواي مدافع الدحيل على حدود منطقة الجزاء لتصل الكرة لحسين الشحات الذي سددها قوية وسكنت شباك الحارس صلاح زكريا معلنا الهدف الأول للمارد الأحمر.

ويواجه الأهلي حاليا نظيره الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسين الشحات الشحات الدحيل الاهلي

أخبار تهمك

باتشيكو يُهدد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الدحيل القطري ضد الأهلي بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ 42 دقيقة

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يُمطر شباك سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة في الشوط الأول

الأهلي يُنهي الشوط الأول أمام الجونة متقدمًا بثنائية وليد سليمان

عاجل - كهربا يهز شباك طلائع الجيش بالهدف الأول

التعادل السلبي يفرض نفسه على الشوط الأول من مواجهة الأهلي والبنك

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

07:19 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع