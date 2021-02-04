عاجل.. الأهلي يهز شباك الدحيل بالهدف الأول عبر حسين الشحات

نجح حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في إحراز هدف فريقه الأول في مرمى الدحيل القطري في المباراة المقامة على ستاد المدينة التعليمية ببطولة كأس العالم للأندية.





وفي الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول استخلص والتر بواليا مهاجم الأهلي الكرة من بسام الرواي مدافع الدحيل على حدود منطقة الجزاء لتصل الكرة لحسين الشحات الذي سددها قوية وسكنت شباك الحارس صلاح زكريا معلنا الهدف الأول للمارد الأحمر.





ويواجه الأهلي حاليا نظيره الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.



