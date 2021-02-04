‎الأذربيجانية جالا كاميلينوفا مديرة فنية لمنتخب الجمباز الإيقاعى خلافا للروسية ناتاليا







‎نجح الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب آمين عضو اللجنه الأوليمبيه المصريه في تحقيق إنجاز جديد خارج صالات الألعاب الرياضية،و بالتعاقد مع الخبيرة جالا كاميلينوفا المديرة الفنية للمنتخب الأول الأذربيجاني، و التي حققت معه بطولة العالم للجمباز الإيقاعى وذلك لتولي تدريب المنتخب المصري الجماعى للجمباز الإيقاعي الذي تأهل إلي دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو لأول مرة في تاريخه للأنسات الدرجة الأولى، و يضم منتخبنا الوطني 8 لاعبات هن تيا ضياء صبري،و سلمي خالد عبد العزيز،و ملك شريف باهر، ولوجينا إسلام محمد، و فريدة أشرف حمدي، وجني محمد عادل، وبولينا عمرو حسن، و سارة حليم فانوس ، بالإضافة إلي تدريب اللاعبة حبيبة مرزوق التي تأهلت إلي دورة الألعاب الأوليمبية في منافسات الفردي ، حيث تقوم الخبيرة الأذربيجانية بإختيار خمس لاعبات من الثمانية لتمثيل المنتخب المصري في الأوليمبياد .







‎و قال الدكتور إيهاب آمين إن الاتحاد تعاقد مع الخبيرة جالا ، والتي تمتلك خبرة فنية عالية وسيرة ذاتية قوية ، وسيكون لها تأثير إيجابي كبير علي أداء لاعبات المنتخب المصري في الدورة الأوليمبية ، التي يطمح الاتحاد خلالها بأن يصبح من أفضل 10 منتخبات في الدورة ، مشيرا إلى أن مدة التعاقد مع المدربة الأذربيجانية حتي إنتهاء منافسات الدورة الأوليمبية ، حيث تولت تدريب المنتخب الأذربيجاني الأول لمدة 5 سنوات نافست خلالها علي بطولات و كأسات العالم خلال تلك الفترة ، كما أنها استطاعت أن تؤهل منتخب بلادها لدورة الألعاب الأوليمبية، مشددا على أن التعاقد مع الخبيرة العالمية تم تحت إشراف اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى والتى تراسها نهى عبد الوهاب نائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعى بالاتحاد الدولى للعبة.







‎أشار آمين إلي أن العلاقة القوية التي تربط الاتحادين المصرى والأذربيجانى هي التي مكنته من التعاقد مع هذه الخبيرة العالمية ، فضلا عن التعاون المثمر بين الاتحادين، مما جعل الاتفاق مع الجانب الأذربيجاني يدخل حيز التنفيذ فى فترة وجيزة، للتعاقد مع جالا لتدريب اللاعبات المصريات اللاتي تأهلن للأوليمبياد ، مؤكدا أنه قام خلال الشهر الماضي بتكثيف اتصالاته بالاتحادين الأذربيجاني والبلغاري لتوفير مدربة ذات خبرة عالية في مجال الجمباز الإيقاعي لتدريب المنتخب المصري ، و تم الاتفاق مع رئيس الاتحاد الأذربيجاني علي التعاقد مع جالا التي حضرت إلي القاهرة ووقعت عقدا لتدريب المنتخب، وبدأت في تنفيذ بنوده فور التعاقد .







‎أضاف أن الاتحاد لجأ إلي المدرسة الأذربيجانية لقوتها وإرتفاع مستواها الفني وحصولها علي العديد من بطولات العالم، مما سينعكس ذلك علي تطوير حركات و أداء اللاعبات المصريات خلال الفترة المقبلة ، فضلا عن إنتهاء عقد الخبيرة الروسية ناتاليا مع الاتحاد المصرى، والتي عادت إلي بلادها لتتولي تدريب المنتخب الروسي الأول ، بعد أن كانت تتولي تدريب منتخب الناشئات عندما تعاقد معها الاتحاد المصري العام الماضي ، وكان من الصعب أن تعود الخبيرة الروسية مرة أخري إلي القاهرة بعد أن تمسك بها مسؤولو منتخب بلادها ، و لذلك أسرع الاتحاد المصري للتعاقد مع خبيرة لا تقل خبرة عن ناتاليا، لتتولي تدريب المنتخب المصري الذي وضع أقدامه بقوة نحو العالمية بعد إن كان بعيدا عن اى تصنيف عالمى من قبل .