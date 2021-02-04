هكذا أحيت الهام شاهين الذكري السنوية الأولي لرحيل نادية لطفي

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
أحيت الفنانة إلهام شاهين، الذكرى السنوية لوفاة النجمة نادية لطفي، و شاركت عددا من الصور التي تجمعهما.


ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير " انستجرام" ، وعلقت عليها قائلة :"النهاردة الذكرى السنوية للفنانة العظيمة ناديه لطفى.. وحشتنى ومفتقداها جدا.. فاكراها وهفتكرها دايما بكل الخير .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة بإذن الله يارب".


وتحل اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنانة نادية لطفي، حيث ودعت عالمنا في مثل هذا اليوم 4 فبراير من عام 2020.
هكذا أحيت الهام شاهين الذكري السنوية الأولي لرحيل نادية لطفي
هكذا أحيت الهام شاهين الذكري السنوية الأولي لرحيل نادية لطفي

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