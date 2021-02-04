عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
يارا أحمد

اكد الطبيب الأمريكى المعالج لحالة الفنانة حورية فرغلى، أنه أصدر قرار وقف العملية الجراحية، وذلك قبل خوضها بدقائق حيث اكتشف مع التحاليل انخفاض نسبة الهيموجلوبين في دم حورية.


و ذلك نظرا لتعرض حورية لكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية بـ 24 ساعة، وهو ما جعل تلك الكدمة تؤثر على نسبة الهيموجلوبين، وقرر إيقاف الجراحة نظرا لخطورة الموقف.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحاليل الجديدة خلال الساعات المقبلة، وتحديداً في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت شيكاغو الامريكية، من أجل تحديد وموعد أخر للجراحة الأولى في أقرب وقت، لحين استقرار الحالة الصحية لحورية .



وكان قد فاجأ الطبيب العالمى حورية فرغلى وعائلتها فور وصولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه سيجرى 3 عمليات جراحية مباشرة، حيث ستكون أولى العمليات عبارة استقطاع عظام من قفصها الصدرى، ثم ستجرى حورية فرغلى العملية الثانية، وستكون عبارة عن بناء العظام في مكان الأنف، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهى عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

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