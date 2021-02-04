موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي





يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة نارية ضد غريمه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي 2020 -2021.





وستقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الأخير "أنفيلد" في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأحد المقبل، الموافق 7 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي.





مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، مع أفضلية مباراة مؤجلة بالنسبة لسيتي أمام إيفرتون، بينما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة.





ستذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وستنقل قمة مباريات البريميرليج عبر شاشة قناة Bein Sports HD1 ويسبق المباراة استوديو تحليلي يضم بعض نجوم كرة القدم لمناقشة الجوانب الفنية للمباراة.





ويمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر خدمة البث المباشر على شبكة الانترنت بشكل مجاني وبجودة فائقة.



