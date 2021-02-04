الليلة.. علي شاشة روتانا جومانا مراد : أنا أم صارمة جدا وحياتي تغيرت بعد الأمومة

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
كريم هاشم

تحل النجمة جومانا مراد ضيفة علي برنامج B My Guest مع الإعلامي بلال العربي علي شاشة روتانا الليلة، حيث سيعرض الجزء الاول من لقاء طويل تحدثوا فيه عن العديد من الأمور الشخصية منها أمومتها المتأخرة وسلبياتها وإيجابيتها، خاصة وإنها أكدت لبلال إنها أم صارمة جدا في التعامل مع أولادها وفي تربيتهم، وكيف تغيرت حياتها بعد الأمومة وإنها سبب من أسباب نومها واستيقاظها باكرا.


كما تحدثت عن نشأتها وتربيتها، وعلاقتها بوالديها، ومن المقرب منهم لديها، وماهي الأمور التي تأثرت بها من كل منهما، وعلاقتها بزوجها ومدي تقبل الإختلافات بينهما، وأنه لابد أن للشخص بعد الزواج أن يحافظ علي شخصيته وخصوصيته، كما كان هناك جانب في الحوار عن الموضة والأزياء والستايل الخاص بها وليس فقط في الملابس ولكن في ديكور منزلها والذي تغيره من وقت لآخر. 


ويستعرض البرنامج أيضا الهجوم عليها بسبب حبها لمصر وتحدثها باللهجة المصرية، ومدي حبها للهجات العربية وخاصة المغربية وقدرتها علي إتقان العديد منها، كما أعلنت إعتزازها بشعب الجزائر لما لها من شعبية كبيرة هناك مؤكدة إنهم يعشقون الفن ولايجاملون نهائيا. 


وأعلنت عن السينما هي الأقرب لقلبها، وإنها مع سعيدة بعودتها للتمثيل مع يسرا والتي كانت الدافع الأكبر لها، بالإضافة إلي وجود المخرج سامح عبدالعزيز، وإنها تتمني العمل مع محمد ياسين، محمد شاكر خضير، مروان حامد، كما كشفت عن غيابها لمدة سبع سنوات عن الساحة الفنية واسبابه، وإنها خلال تلك الفترة أعادت حساباتها، وقامت بمشاهدة زملائها كممثلة ومنتجة حيث استفادت من متابعة تغييرات السوق، مشيرة أنها مع فكرة انتشار المنصات الرقمية والنمط الجديد في الإنتاج. 


يذكر أن برنامج b my guest يقدمه الإعلامي بلال العربي ويعرض يوم الخميس علي روتانا سينما وقناة lbc ، ويوم السبت علي روتانا موسيقي.

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