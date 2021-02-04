عاجل.. الإعلان عن تشكيل الدحيل القطري ضد الأهلي بمونديال الأندية

أعلن صبري لموشي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بمونديال الأندية.





ومن المقرر أن يلتقي الدحيل القطري نظيره الأهلي، بعد قليل على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.





ويشارك الدحيل القطري في بطولة مونديال الأندية، بصفته حامل لقب دوري المحترفين القطري ومستضيف البطولة، فيما يتواجد الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وجاء تشكيل الدحيل كالآتي:-









حراسة المرمى: علي صالح زكريا.





خط الدفاع: بسام الراوي، أحمد ياسر المحمدي ، المهدى بنعطية ، البريك.





خط الوسط: علي كريمي، لويس مارتن جونيور ، ادميلسون ، دودو.





خط الهجوم : المعز على ، اولونجا.



