بطل الفروسية محمود عثمان: أتمنى لقاء أحمد السقا لهذا السبب (فيديو)

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
بدأت الإعلامية إيمان رياض، برنامج من "القلب للقلب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، البرنامج بنموذج لطفل تحدي السرطان وقرر أن يمارس رياضة الفروسية ليصبح بطل.

وبدأت والدة محمود الحديث عن طفلها الذي عرفت بإصابته بالسرطان وهو في عمر الخامسه، وذلك بعد عدة تشخيصات خاطئة، وكان القرار الأفضل هو بتر ساقه.

واستكملت "محمود"، لم يكن على دراية بما يحدث فقط كان يعاني من تعب شديد، وعندما رغم في ممارسة رياضة الفروسية لم اتردد ابدا في تنفيذ رغبته رغم صعوبتها وبفضل الله أصبح متميز بها بعد الدعم الذي قدمه له مدربيه.

وقال محمود: "أتمنى لقاء الفنان أحمد السقا فهو قدوتي في هذه الرياضة وحلمي أن يحضر يوم أثناء تدريبي".

يذكر أن برنامج من القلب للقلب علي شاشة إم بي سي مصر 2 يعرض من الأحد للخميس.

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محمود عثمان فروسية

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