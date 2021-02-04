عضو بالكونجرس يحذر أنقرة بشأن إشعال الأزمة السورية

قال ستيف واتكينز عضو الكونجرس، إن على تركيا تغيير سلوكها في الشرق الأوسط، وخاصة في الأزمة السورية، حيث إنها تساعد على اشتعال الأزمة وليس حلها.

وأكد واتكينز - في جلسة لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي حول مستقبل سوريا - أن تركيا تتدخل بشكل سلبي معظم الوقت في الأزمة السورية مما يضع الكثير من العقبات أمام الحل السلمي.

وأضاف عضو الكونجرس الأمريكي أن تركيا تغير موافقها سلبا وإيجابا بشكل غير متوقع حتى في تعاونها مع روسيا داخل سوريا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يربك العملية السياسية، ويؤثر على الوضع الإنساني بشكل كبير.