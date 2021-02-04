نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يرغب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة،بعدما فشل فى الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وكان رامي ربيعة خرج من حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية وأصبح يعتمد فقط على بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم بينما لم يشارك رامي ربيعة، مما جعل اللاعب يدرس الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان ربيعة أحد أقرب اللاعبين الذي سيرحلوا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن عدم وجود عرض مناسب أوقف ذلك.

وكان بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استبعد رامي ربيعة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر، وسيواجه الأهلي اليوم نظيره الدحيل القطري ضمن مباريات الدور الأول.

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