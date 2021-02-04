بوكيتينو يرفض الإجابة على إمكانية ضم ميسي لصفوف باريس سان جيرمان لهذه الأسباب!

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
امتنع ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، اليوم الخميس، عن التعليق على إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وقال بوكيتينو، خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "لن أتطرق للحديث عن ميسي، أو أعلق على ما قاله دي ماريا، أو أي لاعب آخر بالفريق، بشأن إمكانية التعاقد معه".

وتابع: "كل كلمة صادرة عني سيساء تفسيرها، وستترك أصداء غير جيدة في بلد آخر.. يجب التركيز على تطوير قدرات الفريق، إنها مهمة ليست بسيطة.. بل نلعب مسابقة صعبة في ظروف قاسية، ووسط جائحة عالمية".

وأضاف: "لن أذكر أسماء.. بل سأترك إدارة النادي تعمل في صمت وسرية، لتكوين أفضل فريق".

وعن مستوى آنخيل دي ماريا، قال: "أنا سعيد بما يقدمه دي ماريا وكل اللاعبين
، هو يحتاج إلى وقت أكبر للمشاركة في المباريات، لأنه عنصر مهم جدا بالفريق، ومن أصحاب الخبرة، حيث يتواجد منذ فترة طويلة في النادي".

وفيما يتعلق باستقالة أندريه فيلاش بواش، مدرب مارسيليا، قبل مباراة الفريقين المقررة الأحد المقبل، في كلاسيكو الدوري، أنني أعرف بواش جيدا، لقد سبق أن عمل كل منا مدربا لتوتنهام.. وفي مثل هذه الحالات، يتضامن المدربون مع بعضهم".

وأختتم: "الكلاسيكو يبقى الكلاسيكو، مارسيليا سيقدم أفضل ما لديه، ولا يمكن التنبؤ بسيناريو مثل هذه اللقاءات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي بوكيتينو باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد عادل: الفوز على الزمالك ليس أقصى طموحنا .. ولقطة إمام عاشور "السوشيال ميديا" ضخمتها

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة هويسكا

منذ ساعتين

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ ساعتين

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ 42 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 17 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ 39 دقيقة

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

حازم إمام يقدم نصيحة ذهبية لموسيماني قبل موقعة الدحيل

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

تغييرات بالجملة في تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا

رسميا.. بواش مديراً فنياً لمارسيليا الفرنسي

بواش يخلف جارسيا في مارسيليا

مصير بواش مع مارسيليا في مهب الريح

باريس سان جيرمان يستخدم سلاح العلاقات لحسم صفقة ميسي

مدرب مرسيليا يؤجل مفاوضات تمديد عقده إلى فبراير المقبل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:52 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:01 م

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

06:00 م

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع