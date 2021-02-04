الاختيار_ولع_في_الجزيرة_النار.. المغردون يردون على قطر وقناة الجزيرة

جدل أثارته قناة الجزيرة وأبواق قطر الإعلامية حول مسلسل "الاختيار 2" بعد تداول لقطات خلال تصوير العمل الفني الذي يسرد بطولات الجيش والشرطة المصرية ضد الإرهاب والتطرف.

وأطلق المغردون هاشتاج #الاختيار_ولع_في_الجزيرة_النار ردا قطر وأبواقها المسلسل المصري بطولة الفنانين أحمد مكي وكريم عبد العزيز وسيتحدث عن تضحيات الشرطة المصرية منذ عام 2013 وحتى عام 2020.

والجدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار" والذي تم عرضه في رمضان 2020 قد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفخر والاعتزاز الذي أظهره المصريين بعدمعرفة قصة الشهيد أحمد المنسي.