نيمار يتحدث عن هدفه الأسمى مع باريس سان جيرمان

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشف الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن طموحه في  قيادة فريقه، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك مع زيادة التقارير حول اقترابه من تجديد عقده.

وقال نيمار، خلال تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا يمكنني مشاهدة العديد من مباريات البريميرليج، لكني سمعت أن به الكثير من الاحتكاك الجسدي في المباريات، إلا أن الدوري الفرنسي فيه الكثير منها أيضا".

وتابع: "أريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، وكأس العالم مع البرازيل".

وأضاف: "خارج الملعب، أعتقد أن عام 2020 غير آمالنا وتوقعاتنا، أليس كذلك؟ الوباء أجبرنا على التفكير بشكل مختلف.. لذا أعتقد أنني أود حقًا، أن أكون قادرًا على معانقة الجميع، كما كنا نفعل قبل ظهوره".

ويواجه سان جيرمان برشلونة، في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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