"السيسي" لطلبة الكلية الحربية الجدد: "أنتم مسئولون عن أمن واستقرار مصر مستقبلًا" (فيديو)

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان من المهم أن يأتي للاطمئنان، وإبلاغهم تحياته وتحيات جميع المصريين على الجهد الذي يقوموا به، منوهًا بأنه متابع فترة إعداد الطلبة الجدد، واليوم هناك زيارة لأسرة الطلبة، معربًا عن سعادته بالمستوى الذي وصلوا له، ولكن مازال هناك جهد أكبر لتحسين قدرات الطلاب خلال الفترات المقبلة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش تفقده الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية، اليوم الخميس، أن فترة الإعداد والتأهيل وإعادة ترتيب فهم الطلاب وقدراتهم من المنظور المدني للعسكري ستكل بالنجاح، مضيفًا للطلبة الجدد،: "أنتم الجيل الجديد المسئول عن أمن مصر واستقرارها خلال السنوات المقبلة، وهذا أمر يقدم له الغالي والنفيس للحفاظ على مقدرات شعب ودولة بها 100 مليون نسمة، وهذه مهمة مقدسة وعظيمة، ومن يتصدى لها إنسان عظيم وشرف ومخلص وأمين".

وأعرب عن ثقته بان الطلب الجدد قادرين على القيام بدورهم في حماية بلدهم، منوهًا بأن جميع الطلبة جاءوا بمستوى واحد، وحال اهتموا بإعداد أنفسهم بشكل جيد، سيجدون أنفسهم بمستوى مقدر ومحترم، معقبًا: "مهم أننا نحترم بعض ونخلي بالنا من أي لفظ، وعدم الإساءة لأنفسنا وللأخرين".

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