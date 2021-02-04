وزيرة الصحة أمام البرلمان: هناك انخفاض في معدلات الإنجاب بالرغم من الزيادة السكانية

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الاستماع إلى بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه على الرغم من الزيادة السكانية، إلا أن هناك انخفاض في معدلات الإنجاب، مشيرة إلى أن هناك زيادة في الإقبال على استخدام وسائل منع الحمل، مؤكدة أن الوزارة عملت على ميكنة مراكز تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، في بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه من خلال مبادرة الـ100 مليون صحة تبين نسبة كبيرة من.السيدات غير متعلمات وبدون عمل

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن مبادرة القضاء على فيروس سي وفرت علي البلاد حوالي 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا علي علاج المرضى وتبعات المرض.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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