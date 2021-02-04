عاجل .. "التموين" تجري تفتيشات مفاجئة على محلات الذهب

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

بناء علي تعليمات الاستاذ الدكتور  علي المصيلحي،  وزير التموين والتجارة الداخلية، نظمت مصلحة دمغ المصوغات والموازين 5 جولات تفتيشية علي محلات الصاغة,  وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية, وقد اسفرت الحملات عن ضبط عدد 9 موازين مخالفة, وتم ضبط 1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج, كما حررت مصلحة دمغ المصوغات والموازين عدد 5 محاضر لمحطات وقود, وعدد 1 ميزان بسكول, وعدد 3 محاضر موازين تجارية افراد, وعدد 21 محضر موازين ماركت ومخابز, وعدد 8 محاضر موازين خاصة .

 

وقد تم تحويل الامر الي الجهات القانونية للتحقيق واتخاذ اللازم.

 

هذا وتؤكد مصلحة دمغ المصوغات والموازين انها مستمرة في تكثيف الحملات علي محلات الصاغة وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية ايضا، بناء علي تعليمات الاستاذ الدكتور الوزير, والذي اكد انه لن يتهاون في الغش التجاري او الغش في الموازين او ببيع اي سلعة مجهولة المصدر .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين محلات الذهب في مصر دمغة الذهب الدمغة التموين

أخبار تهمك

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد عادل: الفوز على الزمالك ليس أقصى طموحنا .. ولقطة إمام عاشور "السوشيال ميديا" ضخمتها

منذ 43 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك برلماني ضد كوبري مصر الجديدة.. نائب: تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ أقل من ساعة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

فرصة زيدان لانتشال ريال مدريد من كبوته

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

منذ ساعة و نصف

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

منذ أقل من ساعتين

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 21 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"رشوة حارة اليهود" لـ18 ديسمبر

ضبط 1091 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط مشغولات ذهبية "مغشوشة" داخل محل بشبرا الخيمة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

باتشيكو غاضب من الزمالك

03:06 م

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

02:46 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

12:01 م

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

02:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع