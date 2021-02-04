عاجل .. "التموين" تجري تفتيشات مفاجئة على محلات الذهب

بناء علي تعليمات الاستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نظمت مصلحة دمغ المصوغات والموازين 5 جولات تفتيشية علي محلات الصاغة, وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية, وقد اسفرت الحملات عن ضبط عدد 9 موازين مخالفة, وتم ضبط 1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج, كما حررت مصلحة دمغ المصوغات والموازين عدد 5 محاضر لمحطات وقود, وعدد 1 ميزان بسكول, وعدد 3 محاضر موازين تجارية افراد, وعدد 21 محضر موازين ماركت ومخابز, وعدد 8 محاضر موازين خاصة .

وقد تم تحويل الامر الي الجهات القانونية للتحقيق واتخاذ اللازم.

هذا وتؤكد مصلحة دمغ المصوغات والموازين انها مستمرة في تكثيف الحملات علي محلات الصاغة وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية ايضا، بناء علي تعليمات الاستاذ الدكتور الوزير, والذي اكد انه لن يتهاون في الغش التجاري او الغش في الموازين او ببيع اي سلعة مجهولة المصدر .