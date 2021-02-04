استرداد 450 قطعة أثرية مهربة خلال عام.. أبرز تصريحات وزير السياحة والآثار أمام النواب

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، جهود الحكومة لدعم السياحة المصرية، خلال جائحة فيروس كورونا، أمام مجلس النواب في الجلسة العامة، فضلًا عن استرداد القطع الأثرية المهربة بالخارج.

ويرصد "الفجر"، أبرز تصريحات وزير السياحة والآثار في الجلسة العامة لمجلس النواب.

سقوط السياحة بعد أزمة كورونا
استهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حديثه أمام مجلس النواب، بقوله؛ إن السياحة سقطت في يوم وليلة، عقب جائحة فيروس كورونا، وكانت لحظة سقوط حر حيث اتخذنا قرارًا يوم 16 مارس، بغلق المطارات والفنادق السياحية وتوقفت الحياة، خاصة أن قرار الغلق تعلق بأن الصحة هي المعيار الأساسي.

دعم الحكومة للسياحة
وشكلت وزارة السياحة، لجنة أزمات عقب الأزمة، ووضعت ضوابط تم تعديلها 16 مرة، بسبب التغييرات التي تطرأ على كورونا، حسب العناني، الذي أكد أن مجلس الوزراء قام بتقديم دعم لا محدود للسياحة المصرية.

امتيازات للمنشآت السياحية
وحول الامتيازات التي قدمها مجلس الوزراء، أوضح العناني، أنه قام بجدولة المديونيات على المنشآت السياحية ومد أجل القيمة المضافة والإعفاء من الضريبة العقارية ودفع 40% من الغاز والكهرباء، بشرط عدم تسريح العمالة.

إقراض المنشآت السياحية
ولم تغفل وزارة المالية عن دعم قطاع السياحة خلال جائحة كورونا، خصوصا بعد رفض العديد من البنوك إتاحة أي قروض للقطاع، حيث أكد العناني أنها خصصت ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية لأول مرة دون أية ضمانات.

استرداد القطع الأثرية المهربة
وتطرق وزير السياحة والآثار، إلى الحديث عن جهود استرداد الآثار المهربة من الخارج، حيث قامت الوزارة خلال العام الماضي فقط، باسترداد 450 قطعة أثرية من إمارة الشارقة بالإمارات بناء على مبادرة كريمة من حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي.

ونجحت وزارة السياحة والآثار، في إيقاف عملية بيع إلكترونية لآنية أثرية مصرية من الفخار، كان يعرضها أحد المواطنين للبيع في دولة التشيك، وتم التواصل مع السلطات وإيقاف البيع وتم تسليم الآنية للسفارة المصرية في التشيك.

وأشار العناني، إلى أنه تم استرداد لوحة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعرض للبيع في إحدى صالات المزادات في نيويورك، كما تم استرداد غطاء تابوت خشبي يعود للعصر المتأخر من إيطاليا. 

تطوير المناطق الأثرية
وبشأن تطوير المناطق الأثرية، أكد وزير السياحة والآثار، أنه تم إنشاء كافتيريات على أحدث طراز مثلما حدث في منطقة الهرم، وغيرها من المناطق الأخرى، لافتًا إلى أن مديرة اليونسكو عندما شاهد التغييرات، علقت بأنها كانت "مرعوبة" من ذلك التطوير في إشارة لإعجابها الشديد بما حدث.

عمال الحفائر
وأعرب الدكتور خالد العنانى، عن تقديره لعمال الكشف عن الآثار، قائلًا؛ "أصحاب الجلاليب دول أفخر بصحبتهم فهم أبهروا العالم باكتشافاتهم".

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