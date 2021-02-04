هذه الأطعمة تحمي البكتيريا النافعة في الأمعاء.. تناولها

هناك مجموعة من الأطعمة التي تحافظ على البكتيريا النافعة في الأمعاء مثل بكتيريا الـ"ميكروبيوم" التي توجد في الأمعاء، والتي تعمل على مدّ أجسادنا بفوائد صحية مختلفة.





ووفقا للعديد من الخبراء البريطانيين بمجال الصحة، أعدوا قائمة بالأطعمة التي تحافظ على هذه البكتيريا النافعة، ومنها ما يلي:





الزبادي

قال الخبراء البريطانيون، إن الزبادي تحتوي على نسبة عالية من بكتيريا الـ"بروبيوتيك" النافعة، والتي تساعد بالحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء، معلننين أن الزبادي يساهم في تقليل فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك والانتفاخ والغازات.





المخللات

تعد من الأطعمة التي تحافظ على البكتيريا النافعة في الأمعاء، ولكن يجب أن تحتويعلى القليل من الملح والخل الابيض.





اللوز

يساعد في حماية الأمعاء من الالتهابات، بالإضافة إلى احتواء اللوز على الـ"بوليفينول"، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تقلل من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي الناتجة عن اضطراب التوازن البكتيري.





زيت الزيتون

يساعد في عملية توازن البكتيري داخل الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائه على العديد من الأحماض الأمينية، التي تحسن عملية الهضم، وتقلل فرص الإصابة بالتهاب الأمعاء.





الموز

وأوضح الخبراء البريطانيون أن كل ثمرة موز، تحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف، تقدر بـ2.6 غرام،كما أنه يساعد في تدفق الدم إلى المعدة والأمعاء.