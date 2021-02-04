تعرّف على موعد وملعب مبارتي قبل نهائي دوري مراكز الشباب بالمنوفية

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
قررت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، إقامة مبارتي الدور قبل النهائي للنسخة الثامنة من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم يوم الأحد المقبل 7 فبراير.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب مركز شباب تلا إقامة المبارتان حيث سيقام في الحادية عشر صباحا لقاء مركز شباب مسجد الخضر مع مركز شباب الدبايبة.

وسيقام في الواحدة ظهراً على نفس الملعب لقاء مركز شباب اصطباري مع مركز شباب جزي.

ومن المقرر أن يقام النهائي بملعب مركز شباب قويسنا لتحديد بطل المنوفية.

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