ظافر العابدين يكشف موقفه من الاعتزال في Its show time

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر

يحل الفنان التونسي ظافر العابدين ضيفا على برنامج Its show time، الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة، مساء على قناة CBC.

يتحدث "ظافر" خلال اللقاء عن فيلمه الأخير "خط دم" وتجربته مع أدوار الرعب، فضلا عن مشاركاته في الدراما، وكيف اختلفت في نجاحها وشعبيتها عن السينما. كما يذكر أغرب المواقف التي حدثت له من المعجبين والمعجبات، ويكشف موقفه من الاعتزال. 

يذكر أن  its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.

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