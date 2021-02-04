بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
على خلاف

استقر أحد نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية في ظل عدم مشاركته مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

رامي ربيعة يقرر الرحيل عن الأهلي

قرر رامى ربيعة، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالى، حال بقاء المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية للفريق.

ووصلت العلاقة بين رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة موسيماني إلى طريق مسدود، بعد استبعاده من قائمة مونديال كأس العالم للأندية قطر 2021.

وكان رامي ربيعة قريبا من الرحيل إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، خلال الفترة الماضية من الانتقالات الشتوية قبل أن تتعثر الصفقة فى اللحظات الآخيرة بعد غلق السيستم.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة الدحيل القطري مساء غد الخميس ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.

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