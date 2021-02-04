محاضرة فنية أخيرة من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة الدحيل

يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك إلى استاد المدينة التعليمية؛ لخوض مباراة الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من4إلى11فبراير الجاري.





وتنطلق محاضرة موسيماني الأخيرة مع اللاعبين في الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتشهد الحديث عن التعليمات الأخيرة، وإعلان تشكيل المباراة ومراجعة بعض الأمور الفنية قبل مغادرة فندق الإقامة.





يذكر أن الأهلي يواجه الدحيل في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.