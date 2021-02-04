الليلة محمد أنور وكريم عفيفي وإيمان السيد وعمر كمان ضيوف برنامج "ليلة الخميس"

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تستضيف الإعلامية ياسمين عز الليلة في برنامجها "ليلة الخميس" الفنانة إيمان السيد، والفنان محمد أنور، والفنان كريم عفيفي، ومغني المهرجانات عمر كمال.



ويُقدم المطرب عمر كمال خلال ذلك اللقاء مجموعة من أغانيه المميزة، بمشاركة الفنان محمد أنور، كما سيتحدث كل منهم عن تفاصيل أعماله المقبلة وعن كيفية تعايشهم مع جائحة فيروس كورونا.



برنامج "ليلة الخميس"يُعرض كل خميس على "MBC مصر" في تمام الساعة 11:00 مساءً، ويجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.



