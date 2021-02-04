الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس يومي الجمعة والسبت

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الجمعة 5 إلى السبت 6 فبراير، والتي جاءت على النحو التالي:





حالة الطقس الجمعة 5 فبراير:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة، وجنوب وشمال سيناء.

- وأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات السواحل الشمالية ومدن القناة وغرب وجنوب البلاد.

- وأمطار متوسطة إلى قد تكون غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.

- ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.





حالة الطقس السبت 6 فبراير:

- شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحري الأحمر وجنوب سيناء.