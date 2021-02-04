الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس يومي الجمعة والسبت

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الجمعة 5 إلى السبت 6 فبراير، والتي جاءت على النحو التالي:

حالة الطقس الجمعة 5 فبراير:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة، وجنوب وشمال سيناء.
- وأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات السواحل الشمالية ومدن القناة وغرب وجنوب البلاد.
- وأمطار متوسطة إلى قد تكون غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.
- ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس السبت 6 فبراير:
- شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحري الأحمر وجنوب سيناء.

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