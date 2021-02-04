محمد عز يلتقي بـ حمادة هلال في "المداح"

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تعاقد الفنان محمد عز على المشاركة في مسلسل "المداح"، وهو بطولة ا حمادة هلال، نسرين طافش، خالد سرحان، أحمد بدير، حنان سليمان، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال، وإنتاج شركة "سينرجي"، ومن المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد عز في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "ورد"، وهو بطولة حنان مطاوع، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، عايدة رياض، تيام مصطفى قمر، نضال الشافعي، ومن تأليف فتحي الجندي، ومن إخراج شادي أبو شادي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الدرامية مسلسل "ابن أصول" الذي تم عرضه في رمضان 2019، وهو بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور، أحمد حلاوة، كريم أبوزيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير.

أخبار تهمك

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 16 ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تفاصيل إصابة نجم برشلونة أمام غرناطة

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة مهدد برحيل 3 نجوم مجانًا

منذ ساعة و 23 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ ساعة و 23 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري اليوم الخميس في مونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إغلاق طريقي فيران وطابا لوجود سيول

منذ ساعة

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

01:15 ص

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

09:01 ص

تعرف على مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

10:01 ص

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع