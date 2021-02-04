أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 4-2-2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:50 ص
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
الفجر الاقتصادي

حقتت أسعار اليورو في بداية تعاملات اليوم  الخميس 4-2-2021 استقرار، بعدما تعرضت لهبوط قوي في سعر الشراء  لتخسر خلاله مستويات 19 جنيه؛ مسجلة  في المتوسط 18.99 جنيه للشراء 19.99  وفقا للبنك المركزي المصري.

 

أسعار "اليورو" عملة الاتحاد الأوروبي  مقابل الجنيه المصري اليوم    الخميس 4-2-2021 :

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى:

18.94 جنيه للشراء .

19.12 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر:

18.94 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.87 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في بنك عودة:

18.87 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في  المصرف المتحد :

18.87 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر ايران :

18.87 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع

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