لموشي يستقر على تشكيل الدحيل ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:48 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
يستعد ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، اليوم الخميس لاستضافة مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك غريمه التقليدي.

فيما يشارك الدحيل في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بصفته حامل لقب دوري المحترفين القطري ومستضيف البطولة على أرضه.

واستقر صبرى لموشى المدير الفنى للدحيل القطرى، على مواجهة الأهلي، المقرر لها مساء اليوم على ملعب المدينة التعليمية بافتتاح البطولة.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:-

حراسة المرمى: صالح زكريا.

خط الدفاع: إسماعيل محمد ومهدى بن عطية وأحمد ياسر وسلطان البريك.

خط الوسط: لويز مارتن وعلى كريمى وأدميلسون ودودو.

خط الهجوم:المعز علي ومايكل ألونجا.

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