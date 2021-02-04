عبدالعزيز: بلال هاجم مصطفى محمد من أجل التريند

كشف أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، عن سبب هجوم أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، لمصطفي محمد خلال الفترة القصيرة الماضية.





وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "احمد بلال كان يهاجم مصطفي محمد لرغبته فى أن يكون تريند فقط، فاللاعب حصل مع المنتخي الأولمبي على بطولة أفريقيا ومتألق مع الزمالك قبل الإحتراف".





وأضاف: "فكرة التريند سخيفة للغاية ومصطفي محمد لا يقارن بأى لاعب فى مصر وهو افضل مهاجم فى الدوري المصري".



