جونى ديب يحصل على استئناف في قضية اتهامه بالعنف المنزلي









وأصدر قاضي محكمة الاستئناف اللورد جاستس أندرهيل مرسومًا يقضي بجلسة استماع تقدر بساعتين بين 15 و31 مارس، حيث يمكن تقديم أدلة أخرى، وكتب "يتم حل المشكلات التي أثارها كلا الطرفين على أفضل وجه في جلسة استماع".









وعلي جانب اخر سيحتاج فريق القانوني لامبر هرد زوجة جوني ديب السابقة إلى تقديم أسباب لمعارضة الاستئناف بحلول 21 فبراير الجارى بينما سيتمكن فريق ديب من الرد بحلول 28 فبراير.







وكانت النجمة العالمية امبر هيرد قد أكدت أنها تبرعت بمبلغ 7 ملايين دولاروهي قيمة تسوية طلاقها للجمعيات الخيرية كما وعدت.







يحضر النجم العالمي جوني ديب، وفريقه القانوني جلسة استماع شفوية في محاولتهم لاستئناف قرار أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن صحيفة The Sun لم تشوه الممثل من خلال وصفه بأنه مارس العنف ضد زوجته في مقال نُشر عام 2018.