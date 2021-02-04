رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها مع والدها وتعلق" لما كان الضحك من القلب"

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعيها بصورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "ياسين" في اصورة برفقة والدها الفنان الراحل محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، وعلقت علي الصورة قائلة:" لما كان في ضحك من القلب".



في سياق منفصل، تشارك رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الطاووس"، بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن وأبرزهم الفنان بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، مها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد.

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامٍ مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب.



وكان أخر أعمال رانيا محمود ياسين في الدراما مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.



مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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