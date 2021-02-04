بلقيس فتحي ترد على منتقدي كليب "حالة جديدة" وتقليدها لمحمد رمضان.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:18 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
وجهه عدد كبير من متابعين مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للفنانة بلقيس فتحي، وذلك بعد طرح كليبها الجديد وتشبيهها بتقليد الفنان محمد رمضان.
 

وردت بلقيس على تلك الاتهامات من خلال لقاء مع برنامج mbctrending وقالت: لم أقصد تقليد الفنان محمد رمضان والبعض ربط هذا الامر بسبب تعاونى مع المخرج حسام الحسينى احد المخرجين الذين تعاونوا مع الفنان محمد رمضان.


وأضافت: "لن اتعمد تقليد محمد رمضان او تيلور سويفت كما قيل فى حركاتهما بالكليبات ولكن ربما هناك بعض الربط من جانب الجمهور بسبب استعانتي بالمخرج الذى قدم مع رمضان كليبات ناجحة".


يذكر أن أغنية "حالة جديدة"، من كلمات سعد المسلم، أما كلمات الراب لكوين جي وهادي، ألحان عبد العزيز الويس، توزيع علي المتروح ومن إخراج حسام الحسيني.

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