تشكيل تشيلسي المتوقع ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي اليوم الخميس نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي تشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. 

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: سيلفا، ألونسو، ازبيلكويتا، روديجير.

خط الوسط: جورجينهو، ماونت، حكيم زياش.

خط الهجوم: تيمو فيرنر، كاي هافيرتز، جيرو.

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