موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه اليوم الخميس نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي تشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتلعب بين الفريقين الفريقين على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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