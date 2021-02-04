ما هي الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض مستورة من "التضامن"؟

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
يهدف بنك ناصر الإجتماعى التابع لوزارة التضامن، توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتحويل الطاقات العاطلة داخل الأسر الفقيرة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة عن طريق فروعه بجميع محافظات الجمهوريه وأيضا لجان الزكاه التابعه للبنك.

وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإمتدادا لدور البنك، تم أطلاق برنامج تمويل تمويل للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمكينها لأن تصبح عضو فاعل منتج فى المجتمع بدلا من تلقيها الدعم ويمنح القرض بحد ادنى أربعة الاف جنيها وبحد أقصى عشرون ألف جنيها، بدون فوائد، بمصاريف إداريه 7 % تخصم مره واحده، ويسدد على أقساط شهريه بحد أقصى 24 شهر

وتمكنت وزارة التضامن الاجتماعي من تمويل مايقرب من 19.8 ألف مشروع متناهي الصغر، عبر قرض "مستورة" بقيمة 332.2 مليون جنيه خلال عام 2020.

وتستعرض بوابة "الفجر" في السطور التالية عدد من أهم المعلومات عن قروض "مستورة".

*أنواع القروض:
- إنتاج (حيواني – صناعي – تجاري – خدمي).
-المشروعات المنزلية التي لا تتعارض مع الصحة والبيئة والأمن.

*الفئات المستهدفة من السيدات:
- التي لا تحصل على مساعدة تكافل وكرامة.
- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
- ذات الدخل البسيط ومعدومي الدخل.

* إجمالي القروض 19823 قرضا:
- قيمة القروض 332 مليون جنيه.
- التوزيع الجغرافي 26 محافظة.

وللحصول علي القرض يجب أن تتوافر الشروط التالية:
-أن تكون العميلة مصرية الجنسية
-السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنه عند المنح.
-السمعة الحسنة عن طريق الإستعلام الميدانى.
-تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

أما المستندات المطلوبة، فهي كالتالي:
-صورة بطاقة الرقم القومى "ساريـــة".
-الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض.
-طلب الحصول على القرض "نموذج 1 "
-بحث اجتماعى بمعرفة لجنة الزكاة او الشئون الاجتماعية "نموذج 2 ".
-بيان معاش ان وجد.
-ايصال مرافق حديث
-جميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.

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