محمد هنيدي يروح لفيلم "الإنس والنمس".. صورة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
روج الفنان محمد هنيدي، لفيلمه الجديد "الإنس والنمس" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


ونشر محمد هنيدي صورة الأفيش الدعائي للفيلم، وعلق عليه قائلًا:" الإنس والنمس.. قريبا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة".


فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.


وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

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محمد هنيدي الانس والنمس

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