محلية البرلمان: طالبنا بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:03 ص
أحمد السجيني
أحمد السجيني
أمنية فوزي
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنهم طالبوا بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة أسوة بقرارات التخفيض على مستوى الجمهورية.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن قانون التصالح لا يستهدف جمع الأموال، ولكن يجعل الدولة تتعرف على عقاراتها وتنهي هذا الملف.

وتابع: "لولا إنها ماشية مع المصريين بالستر لشاهدنا يوميًا لا يقل عن 200 حادث شبيه بحريق عمارة الدائري".

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