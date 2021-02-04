محلية البرلمان: طالبنا بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنهم طالبوا بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة أسوة بقرارات التخفيض على مستوى الجمهورية.





وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن قانون التصالح لا يستهدف جمع الأموال، ولكن يجعل الدولة تتعرف على عقاراتها وتنهي هذا الملف.



