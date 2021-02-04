تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس
الخميس 04/فبراير/2021 - 01:15 ص
أمنية فوزي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 4 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الخميس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للأتربة جنوبًا.
طقس الخميس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من (القاهرة- الجيزة- القليوبية).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس العقبة.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا