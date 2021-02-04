تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 4 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الخميس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للأتربة جنوبًا.





طقس الخميس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من (القاهرة- الجيزة- القليوبية).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس العقبة.





الوصف الفني لخرائط الطقس: