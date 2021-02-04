تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 4 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للأتربة جنوبًا.

طقس الخميس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من (القاهرة- الجيزة- القليوبية).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس العقبة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

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