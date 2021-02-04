التحفظ على 30 لافتة غير مرخصة و15 "شيشة" في حملة ببني سويف

أعلن محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى ببني سويف، الأربعاء، التحفظ على 40 من الباعة الجائلين و30 لافتة غير مرخصة و16 تعد على الأرصفة و15 "شيشة"، إضافة إلى عدد من "التاندات" والحوامل الحديدية والخشبية وعربات اليد، وذلك أثناء حملة لرفع إشغالات الطريق العام واستعادة المظهر الحضاري للمدينة، والتي استهدفت شارع أحمد عرابي وجمال عبدالناصر وسعد زغلول والطريق السريع.





وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات التي تم رصدها، في حين تعمل المحافظة على إنشاء أسواق حضارية جديدة لتسكين الباعة الجائلين حرصًا على توفير مصدر دخلهم وحفاظًا على المظهر الحضاري لكافة المدن.





وقال "بكري" في بيان، الأربعاء، إنه تم الدفع بالفرق المجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع 70 طنا من القمامة بمنطقة زاوية المصلوب والشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة، كما تم رفع 100 طن من القمامة المنزلية بقرى مجلس قروي الميمون وقمن العروس وإطواب وإنفسط، وأبوصير الملق علاوة على رفع 80 طنًا نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز.





وقامت الوحدة المحلية لمجلس قروي إطواب بإيقاف بناء أعمدة خراسانية بالمخالفة لشروط التراخيص بنطاق قرية إطواب ومصادرة مواد ومعدات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، إنفاذا للقانون وحفاظًا على الأرواح، بينما تقوم الوحدة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، كما تم التنسيق مع هندسه طرق الواسطى لتركيب مطب صناعي بطريق ميدوم، بالمشاركة المجتمعية حفاظا على سلامة المواطنين والمارة.



