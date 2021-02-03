مورينيو يزف بشرى سارة لجماهير توتنهام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات
 اكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إن هاري كين مهاجم الفريق وقائده سوف يعود للمشاركة في وقت اسرع مما كان يتخوف النادي .

وكان كين قد خرج بين شوطي المباراة التي خسرها فريقه 1 / 3 أمام ليفربول الاسبوع الماضي، فيما اعتقد مورينيو وقتها أن غيابه سوف يمتد لعدة أسابيع بشكل مبدئي.

لكن قائد منتخب إنجلترا بات قريبا من العودة الاسبوع المقبل.

وقال مورينيو: نحن سعداء، لقد كنا خائفين حينما حدث الأمر، لكن حينما نلعب الأسبوع المقبل أمام إيفرتون ومانشستر سيتي، أعتقد أنه يجب أن يكون موجودا".

وسيغيب كين عن مواجهة توتنهام أمام تشيلسي غدا الخميس بسبب الإصابة.

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