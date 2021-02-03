نجم الزمالك يطالب باتشيكو بالمشاركة أساسيًا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهازه الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، الحصول على فرصته والمشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

وانتقد محمود جنش حارس الفريق، فكرة تواجده على دكة البدلاء خلال المباريات، مؤكدًا على أحقيته في العودة للتشكيل الأساسي.

وطالب جنش مدربه، برغبته في الحصول على فرصة بالمباريات المقبلة، أو السماح له بالرحيل عن صفوف فريقه بالصيف المقبل.

ويغيب جنش، عن مباريات فريقه منذ إصابته مع المنتخب الوطني بكأس الأمم الأخيرة والتي توج بها منتخب الجزائر بالقاهرة.

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