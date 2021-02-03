الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الدحيل القطري، في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل كبير على تشكيل الفريق التي سيخوض بها مباراة الدحيل القطري، المقرر لها غدًا الخميس.

ومن المتوقع أن يستبعد موسيماني مروان محسن عن تشكيله الأساسي للقاء، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية، وسيكون الخيار الأقرب هو محمد شريف الذي قدم اداءًا مميزًا في هذا المركز، كما أن لديه خيارين آخرين، وهما صلاح محسن ووالتر بواليا.

واستعاد الأهلي خدمات بدر بانون مدافع الفريق، وبات جاهزًا لقيادة خط دفاع الأهلي أمام الدحيل في لقاء الغد.

وتبدأ المباراة عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الدحيل:

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني

في خط الوسط.. عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات

وفي الهجوم.. محمد شريف

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