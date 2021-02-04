الأزهري: "الحجاب" ثقافة شائعة في القرى والمراكز.. وأحذر من السحر والطلاسم
الخميس 04/فبراير/2021 - 02:14 ص
شيماء حسن
قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن "الحجاب" هي ثقافة شائعة ومنتشرة في القرى والمراكز، ولكنها تتراجع في المدن الحضرية.
وأضاف "الأزهري" في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الأربعاء: "مازال قطاع كبير يؤمن بهذا بثقافة الحجاب وهي ظاهرة مقلقة للهرب من علاج مشكلات اجتماعية ومحاولة التشبث بشكل غيبي لن يفيد".
وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: "نؤمن بوجود الجن، وعالم غيبي ومحجوب عنا وما زاد على هذا يدخل في نطاق الجدل والشعوذة، وأعمال السحر محرمة شرعا، ونحذر من الاعتماد على السحر والربط والطلاسم"، موجهًا رسالة إلى المواطنين وهي: "لا تلجئوا للسحرة والمشعوذين الذين يروجون لبضاعتهم الكاسدة والمحرمة شرعا".
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