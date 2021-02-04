الأزهري: "الحجاب" ثقافة شائعة في القرى والمراكز.. وأحذر من السحر والطلاسم

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن "الحجاب" هي ثقافة شائعة ومنتشرة في القرى والمراكز، ولكنها تتراجع في المدن الحضرية.





وأضاف "الأزهري" في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الأربعاء: "مازال قطاع كبير يؤمن بهذا بثقافة الحجاب وهي ظاهرة مقلقة للهرب من علاج مشكلات اجتماعية ومحاولة التشبث بشكل غيبي لن يفيد".



