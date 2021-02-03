ديمة قندلفت مفاجأة الجمهور في برنامج "إنت مين"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
لمياء علي


فاجأت النجمة السورية ديمة قندلفت، لجنة تحكيم برنامج إنت مين، وذلك بعدما كشفت عن شخصيتها الحقيقية في حلقة اليوم، بعد التنكر في ماسك الطاووس.

وتتألف لجنة التحكيم من كوكبة من كبار النجوم في الوطن العربي، وهم حسن الرداد وسيرين عبد النور ومهند الحمدي وقصي خولي.

وتحدثت "ديمة قندلفت" منذ فترة عن ذكريات تعرضها منذ سنوات عدة، لحادث نجم عنه إصابة بليغة في وجهها أثناء تصويرها مشهد ضمن أحد الأعمال مع الراحل شوقي الماجري.

وقالت في لقاء تلفزيوني إنها مرت بلحظاتٍ عصيبة جدًا وصعبة للغاية، أثناء أدائها دور تمثيلي خاص بها في مسلسل "الاجتياح" وذلك عام 2007.

وكشفت أنها أُصيبت في مشهد أخير كانت تقوم بأدائه في المسلسل برصاصة في أسفل وجهها، حيث قالت:" انفتح دقني وانكشفت العظام ونـزفت كتير".

وهذا ماجعلها تقوم بالاتصال بطبيبتها الخاصة، التي قامت مباشرةً بتوجيهها للذهاب إلى طبيب يقوم بعلاجها.

وتذكرت قندلفت أنها ممثلة، ما جعلها تصرخ بصوت عالٍ:" صرت صـرخ وقلو للدكتور مستقبلي الفني راح".

فقام الطبيب بالرد عليها وطمأنها بقولها: " لا تخافي ما رح يروح شي بكرة رح تنسيني وتنسي انو اجيتي لعندي بس يختفي الجـرح"، مؤكدة بأنها نسيت بعد اختفاء الجرح.

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