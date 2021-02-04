نشأت الديهي عن مفاوضات ليبيا بجنيف: ولادة متعثرة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشعب الليبي يقف على أطراف أصابعه لتقرير مصيره، واصفًا مفاوضات جنيف بعملية ولادة متعثرة بآلام ومخاض صعب للغاية؛ لولادة مولود جديد لإدارة المرحلة وإجراء الانتخابات العامة في ليبيا تحت إشراف اطباء الأمم المتحدة.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الأربعاء، أن يوم الجمعة المقبل سيتم التصويت النهائي على رئيس المجلس الرئاسي ونوابه، ورئيس الحكومة من طرابلس.





وتمنى السلامة للشعب الليبي وأن يصلوا الفرقاء لحل، وأن يخرج لنا جنين للأمل والتفاؤل ليخرج ليبيا من بوتقة الأطماع في ثروات الشعب الليبي.



