نشأت الديهي عن مفاوضات ليبيا بجنيف: ولادة متعثرة

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:30 ص
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشعب الليبي يقف على أطراف أصابعه لتقرير مصيره، واصفًا مفاوضات جنيف بعملية ولادة متعثرة بآلام ومخاض صعب للغاية؛ لولادة مولود جديد لإدارة المرحلة وإجراء الانتخابات العامة في ليبيا تحت إشراف اطباء الأمم المتحدة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الأربعاء، أن يوم الجمعة المقبل سيتم التصويت النهائي على رئيس المجلس الرئاسي ونوابه، ورئيس الحكومة من طرابلس.

وتمنى السلامة للشعب الليبي وأن يصلوا الفرقاء لحل، وأن يخرج لنا جنين للأمل والتفاؤل ليخرج ليبيا من بوتقة الأطماع في ثروات الشعب الليبي.

هذا، وتتابع دول المنطقة باهتمام المفاوضات الليبية التي تجري في جنيف، في محاولة لإنهاء أزمة البلد المستمرة منذ 10 سنوات، وإسدال الستار على نزاع دموي أثر على الاستقرار بالمنطقة ككل.

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