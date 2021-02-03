توفيق الربيعة: توفير لقاحات كورونا من مصادر مختلفة بكميات كبيرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة إن الوزارة ستوفر لقاحات كورونا من مصادر مختلفة بكميات كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وأضاف الوزير خلال المؤتمر العلمي لأبحاث الحج والعمرة "عن بعد" اليوم الأربعاء أن المملكة من أوائل دول العالم التي بدأت في إعطاء اللقاحات في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

 

وتابع: "لاحظنا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا ونعمل حالياً على تسطيح المنحنى الوبائي".

 

وأكد الوزير أن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي، بجدية مع جهات مختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر بعد ملاحظة بعض التراخي على حد وصفه.

 

كما لفت إلى حجم التجهيزات الصحية كبير جداً بالسعودية، حيث زاد عدد أسرّة العناية المركزة إلى 13 ألف سرير بزيادة نسبتها 60%، كما يتوفر أكثر من 230 عيادة (تطمن) لفحص كورونا.

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وزير الصحة كورونا توفير اللقاحات الربيعة

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