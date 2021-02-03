الالومنيوم يستعد لمواجهة كيما بكاس مصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
واصل فريق نادي الالومنيوم تدريباته اليوم الاربعاء بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة فريق نادي كيما أسوان في الدور التمهيدي الرابع لبطولة كاس مصر، والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل بملعب الألومنيوم.

وكان فريق نادي الالومنيوم تأهل للدور التمهيدي الرابع لبطولة كأس مصر علي حساب فريق المراغة بعدتخطيه بثنائية نظيفة.

علي الجانب الاخر جاء تأهل كيما أسوان علي حساب نادي طهطا، بعد مباراة مثيرة بين الفريقين والتي انتهت بفوز كيما بهدفين مقابل هدف

ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز وبلوغ اعلي نقطة في بطولة كأس مصر.

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