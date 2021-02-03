المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

اشتكى إيريك تراوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من الإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام إنبي والتي انتهت بفوز الفريق البترولي 3-2 ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وفي الدقيقة 75 من عمر المباراة اشتكى تراوري من الإصابة في العضلة الخلفية ولم يتمكن من استكمال اللقاء وخرج من الملعب متأثرا بالإصابة.





وقرر رودلفو أورابارينا المدير الفني لبيراميدز الدفع برمضان صبحي بدلا من تراوري بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.





وانتهت المباراة بفوز الفريق البترولي على بيراميدز بنتيجة 3-2 ليواصل الفريق السماوي نتائجة السيئة في الدوري المصري الممتاز؟