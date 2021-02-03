علي الطيب يكشف تفاصيل عزاء والده

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعلن الفنان علي الطيب، صباح اليوم الأربعاء، وفاة والده، وطالب الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وشيعت جنازته بعد صلاة الضهر من مسجد الفتوح بكوبري القبة.


وكشف علي الطيب التفاصيل الخاصة بعزاء والده، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاُ: "عزاء المغفور له والدي الحاج محمد علي محمود، (للرجال فقط) اليوم من بعد صلاة المغرب، 17 شارع محطة كوبري القبة - مسجد الفتوح، وإنا لله وإنا إليه راجعون".


يذكر أن قدم على الطيب، استاند أب كوميدى قبل ذلك بعنوان "ضحكنى شكرا" فى 2004 كما قدم شخصية "عبد الرحمن" فى مسلسل قابيل شاب خريج حاسبات ومعلومات ويدخل كلية الشرطة ويكون ضابطا متخصصا، وهو من يساعد في قضية البحث عن "قابيل" ليصبح مسئولا عن كل ما يخص الاتصالات والإنترنت.


وكان آخر أعماله مسلسل "أهو ده اللى صار" وقدم خلال شخصية وديع البساطى المسلسل دارت أحداثه خلال 100 عام، ويحكي عن تاريخ مصر من خلال قصة حب، وشارك فى بطولته كلا من الفنانة روبي، وسوسن بدر، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمود البزاوى، وأروى جودة، وعلى الطيب، ومحمد حاتم، وحازم إيهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.

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وفاة والد على الطيب على الطيب

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